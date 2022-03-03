МОСКВА, 3 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. Фьючерсы на золото в среду закрылись снижением впервые за три сессии, отступив от достигнутого накануне 13-месячного максимума. Ожидания относительно нового раунда переговоров между Россией и Украиной ослабили спрос на золото в качестве актива-убежища. Правительство поддержало отмену НДС на золото для физлиц

В речи, подготовленной к выступлению председателя ФРС Джерома Пауэлла в Палате представителей Конгресса США, отмечается, что центральный банк намерен повысить ключевую процентную ставку после завершения двухдневного заседания 16 марта. Отвечая на вопросы законодателей, Пауэлл сказал, что поддерживает повышение ставки на 25 базисных пунктов. В котировках рынка сейчас заложена почти стопроцентная вероятность того, что ставка будет повышена на четверть процентного пункта, и вероятность в 3,7% ее повышения на половину процентного пункта, согласно данным CME FedWatch.

На этом фоне апрельские фьючерсы на золото упали в цене на 21,50 доллара, или на 1,1%, до 1922,30 доллара за унцию. Во вторник эти контракты подорожали на 2,3%, поднявшись до максимальной цены закрытия для наиболее активно торгующихся фьючерсов с января 2021 года. Майские фьючерсы на серебро подешевели на 35 центов, или на 1,4%, до 25,19 доллара за унцию после роста на 4,8% во вторник.

Цены на золото и серебро корректировались в ходе российско-украинского конфликта, как только начинались переговоры, говорит Чинтан Карнани, директор по исследованию рынков в Insignia Consultants. Однако оба металла вновь дорожают, если переговоры проходят безуспешно, добавляет Карнани. По его мнению, на сей раз переговоры России и Украины не будут успешными.

В среду Россия и Украина заявили, что готовы возобновить переговоры, направленные на остановку боевых действий. Впрочем, Россия продолжает атаковать второй по величине украинский город Харьков, согласно сообщению Associated Press.

Рынок золота также реагирует на обращение президента США Джо Байдена к нации. Глава США обещал изолировать Россию и бороться с инфляцией, которая стремительно ускоряется после пандемии COVID-19.

Рост цен на сырьевые товары может поспособствовать ускорению инфляции, которая уже поднялась до почти 40-летнего максимума. Кроме того, возникли опасения относительно замедления экономики, что может привести к изменению планов ФРС.

Ослабление ожиданий сильного повышения процентных ставок оказало некоторую поддержку золоту.

Между тем ADP в среду сообщило, что число рабочих мест в частном секторе США в феврале увеличилось на 475 000. Прогноз опрошенных The Wall Street Journal экономистов предполагал рост на 400 000. Позднее на этой неделе выйдет отчет Минтруда США по числу рабочих мест вне сельского хозяйства, за которым участники рынка будут следить более пристально.

Карнани считает, что экономические данные США "не окажут влияния на котировки золота, серебра и промышленных металлов, если в кризисе на Украине не появятся признаки деэскалации".

Майские фьючерсы на медь в среду подорожали на 1,5% до 4,666 доллара за фунт. Апрельские контракты на платину выросли в цене на 1,5% до 1068 долларов за унцию, а июньские контракты на палладий закрылись ростом на 5%, по 2664,90 доллара за унцию.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre; перевод ПРАЙМ, +7 495 645 37 00, dowjonesteam@1prime.biz

Dow Jones Newswires, ПРАЙМ