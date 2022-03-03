МОСКВА, 3 марта — ПРАЙМ. По данным Министерства финансов РФ, суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ по итогам 2021 года снизился на 1,9%, и на 1 января 2022 года составил 2,449 триллиона рублей. В абсолютном выражении государственный долг снизился на 46 миллиардов рублей.

Объем муниципального государственного долга по итогам 2021 года снизился на 7,8% и составил 357,3 миллиарда рублей. Суммарный объем государственного долга всех субъектов РФ и долга муниципальных образований, входящих в состав субъектов РФ, на 1 января 2022 года составил 2,81 триллиона рублей, что на 2,7% ниже, чем годом ранее.

Снижение государственного долга проходило на фоне роста налоговых и неналоговых доходов бюджетов субъектов РФ, которые по итогам 2021 года выросли на 28,8%. Рост налоговых и неналоговых доходов был обусловлен увеличением на 54,6% налогов на прибыль организаций и налогов на доходы физических лиц, которые выросли на 13,7%.

При этом только в Чукотском автономном округе по итогам 2021 года наблюдается отрицательная динамика налоговых и неналоговых доходов бюджетов.

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Структура государственного долга в 2021 году по сравнению с итогами 2020 года немного изменилась. На бюджетные кредиты все так же приходится большая часть региональной задолженности, и за прошедший 2021 год их доля выросла до 56,2% с 44,2%. Продолжает увеличиваться доля государственных ценных бумаг (с 30,8% до 32,7%). Региональные власти активно используют долговые ценные бумаги для замещения коммерческих кредитов, которых в общей структуре осталось 9,3%, хотя еще год назад их доля составляла 22,8%. Также сокращаются и госгарантии — по итогам 2021 года их доля 1,6% (1,9% в 2020 году). Информация о структуре государственного долга регионов приведена в таблице.

Уровень долговой нагрузки возобновил рост

"РИА Рейтинг" по заказу АЭИ ПРАЙМ составили рейтинг субъектов РФ по уровню долговой нагрузки, который отражает картину распределения региональных долгов и их динамику в 2021 году. В рейтинге использовались данные Федерального казначейства и Минфина РФ о долговых обязательствах и доходах региональных бюджетов. В качестве меры долговой нагрузки в рейтинге использовалось отношение государственного долга субъектов РФ на 1 января 2022 года к налоговым и неналоговым доходам региональных бюджетов за 2021 год.

Отношение суммарного госдолга регионов на 1 января 2022 года к суммарному объему налоговых и неналоговых доходов за 2021 год составило 20,8%, что на 6,5 процентных пункта ниже, чем по итогам предыдущего года. Положительной динамике показателя в большей степени помогло восстановление роста налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов, нежели небольшое снижение суммарного объема госдолга.

По итогам 2021 года Республика Мордовия снова стала единственным российским регионом, в котором объем государственного долга превышает объем налоговых и неналоговых доходов бюджета, хотя годом ранее таких регионов было три, и в замыкающую рейтинг группу также входили Республика Хакасия и Удмуртская Республика. Но стоит отметить позитивную динамику в замыкающей рейтинг Республике Мордовия. Третий год подряд регион сокращает свою долговую нагрузку: за прошедший год она снизилась на 29,3 процентных пункта за счет роста на 19,3% налоговых и неналоговых доходов бюджета. На 1 января 2022 года долговая нагрузка Республики Мордовия составила 165,9%.

В целом же, в 22 регионах РФ государственный долг на 1 января 2022 года превышает 50% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджета, из них в 8 субъектах РФ госдолг превышает 70% налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с 2020 годом в этих группах произошло сокращение на 17 и 14 регионов соответственно.

В лидирующей группе расширение состава

Лидирующая группа, по сравнению с результатами 2020 года, немного изменилась. В группу лидеров, включающей регионы, у которых государственный долг составляет менее 10% от объема налоговых и неналоговых доходов бюджетов, вошло тринадцать регионов, что на два больше, чем годом ранее. В число таких регионов по итогам 2021 года входят: Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Ленинградская область, Алтайский край, Приморский край, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Сахалинская область, Ненецкий автономный округ, Москва, Республика Крым, Владимирская область и Иркутская область. Стоит отметить, что во всех регионах этой группы, кроме Москвы, долговая нагрузка за прошедший год снизилась. В Севастополе государственный долг по-прежнему отсутствует.

Всего в трех регионах долговая нагрузка выросла

За прошедший 2021 год уровень долговой нагрузки в подавляющем большинстве российских регионов снизился. Отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам сократилось в 81 регионе РФ. Из них в пяти субъектах РФ снижение превысило 30 процентных пунктов. Самое существенное сокращение наблюдается в Республике Хакасия (-59,8 п.п.), которое стало возможным благодаря росту налоговых и неналоговых доходов бюджета на 68,3% и сокращению госдолга на 4,9%. В четырех регионах долговая нагрузка снизилась более чем на 30 процентных пунктов. К ним относятся Новгородская область (-39,6 п.п.), Республика Карелия (-39,6 п.п.), Удмуртская Республика (-33,1 п.п.) и Кемеровская область (-31,6 п.п.). Во всех перечисленных регионах, кроме Удмуртии, наблюдается опережающий рост налоговых и неналоговых доходов бюджетов на фоне существенного сокращения государственного долга. В Удмуртской Республике значительно выросли налоговые и неналоговые доходы бюджета (+34,7 п.п.), но при этом и объем госдолга немного подрос (+0,5 п.п.). Еще в тринадцати российских регионах уровень долговой нагрузки снизился более чем 20 процентных пункта по итогам 2021 года.

В трех регионах РФ уровень долговой нагрузки по сравнению с предыдущим годом вырос. В Чукотском автономном округе отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам выросло на 3,8 процентных пунктов и составило 49,2%, что стало следствием снижения налоговых и неналоговых доходов окружного бюджета —10,4%, при этом объем госдолга сократился на 2,9%. В Москве за счет роста объема госдолга в 4,8 раза долговая нагрузка на региональный бюджет увеличилась на 3,4 п.п. и составила 4,5%. В прошедшем 2021 году Москва разместила несколько облигационных займов, что и привело к стремительному росту объема государственной задолженности, но для столичного бюджета такое долговое бремя вполне посильно. В Ульяновской области отношение государственного долга к налоговым и неналоговым доходам выросло на 2,2 п.п. и составило 73,5%, что стало следствием опережающего роста объема госдолга на 15,8% (налоговые и неналоговые доходы бюджетов выросли на 12,4%).

Объем государственного долга снизился в 67 регионах РФ

По итогам 2021 года абсолютный объем государственного долга снизился в 67 российских регионах, в двух регионах — не изменился, в 15 регионах — вырос. В Севастополе государственный долг отсутствует. Опубликован рейтинг регионов России по качеству жизни

Лидером по положительной динамике по итогам 2021 года стал Ненецкий автономный округ, чей госдолг сократился на 65,2% за счет полного погашения бюджетного кредита и частичного погашения облигационного займа. Объем государственного долга Тюменской области сократился на 63,2% — областные власти погасили большую часть задолженности по государственным гарантиям. Госдолг Ямало-Ненецкого автономного округа снизился на 60,8% — в 2021 году был погашен один облигационный займ и полностью госгарантии. Еще в трех российских регионах объемы госдолга сократились более чем на 40%: Пермский край (-57,6%), Иркутская область (-51,9%) и Приморский край (-40,7%).

Самый значительный прирост госдолга наблюдается в Москве (+384,8%), но, как отмечалось выше, отношение госдолга к объему налоговых и неналоговых доходов в столице составляет 4,5%, что далеко от критического уровня. Еще в пяти российских регионах прирост государственного долга по итогам 2021 года составил 14-26,6%: в Республике Башкортостан прирост составил 26,6%, в Нижегородской области — +22,3%, в Республике Калмыкия — +17,9%, в Ульяновской области — +15,8% и в Томской области — +14,7%. При этом только в Республике Башкортостан уровень долговой нагрузки остался в пределах 17% и не вызывает опасений. В остальных четырех регионах долговая нагрузка превысила 50% и в Республике Калмыкия почти дошла до 90%.

По абсолютному значению госдолга Московская область остается на первом месте. На 1 января 2022 года объем госдолга Подмосковья составил 266 миллиардов рублей (+2,4%), но долговая нагрузка на бюджет региона благодаря высокому уровню объема налоговых и неналоговых доходов бюджета остается на приемлемом уровне (41,9%). Помимо Московской области, по итогам 2021 года более 100 миллиардов госзадолженности наблюдается в Москве (145,4 млрд. руб.) и Нижегородской области (104,6 млрд. руб.).

Рейтинг долговой нагрузки на региональные бюджеты в 2021 году >>>