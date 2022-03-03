МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Лондонская фондовая биржа (LSE) приостановила торги бумагами российских компаний, говорится в сообщении площадки.

"В дополнение к недавним санкциям, связанных с событиями на Украине, в свете рыночных условий, для поддержания упорядоченного рынка Лондонская фондовая биржа приостановила допуск к торгам перечисленных ниже инструментов", — сообщила биржа, уточнив, что продолжит следить за ситуацией.

В список вошли бумаги НЛМК, "Новатэка", "Газпрома", "Лукойла", "Норникеля", "Ленты", "Фосагро", "Русгидро", "Татнефти", "Газпром нефти", "Полюса", "Россетей", "Северстали", "Росагро", "Роснефти", Сбербанка, TCS Group Holding (банк "Тинькофф"), VK, X5 Retail, En+ Group, Fix price, Global Ports.

По итогам торгов среды котировки бумаг российских компаний обвалились, причем многие упали сразу на 90% и более. Резкое удешевление бумаг началось после введения антироссийских санкций.