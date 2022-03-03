МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно ростом вслед за рынками США, свидетельствуют данные торгов. Лондонская биржа LSE приостановила торги бумагами российских компаний

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 0,09%, до 3481,11 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,83%, до 2294,08 пункта, гонконгский Hang Seng Index поднялся — на 0,41%, до 22434,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,49%, до 7151,4 пункта, Японский Nikkei 225 — на 0,7%, до 26577,27 пункта, Южнокорейский KOSPI — на 1,61%, до 2747,08 пункта.

В четверг рынки АТР обратили внимание на динамику американских бирж. Рост рынков акций США после заявления председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла помог поддержать настроения участников рынка. Председатель заявил, что предложит повысить ставку на четверть процентного пункта на заседании центрального банка через две недели. Это уменьшило опасения Уолл-стрит, что ФРС повысит ставки на полпроцента. Так, оптимизм из США перешел и к Азии.

Аналитики Citigroup Уильям О'Доннелл (William O'Donnell) и Эдвард Актон (Edward Acton), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, считают, что комментарии Пауэлла смогли "успокоить рисковые рынки, исключив возможность повышения ставки на 50 базисных пунктов в марте, и одновременно пообещав внимательно следить в отношении инфляции на следующих заседаниях".

Также трейдеры обратили внимание на данные о ВВП Кореи, который в прошлом квартале вырос на 1,2% в квартальном выражении.