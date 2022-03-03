КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРГА СНИЗИЛСЯ НА 1 КОП — ДО 106,01 РУБ, ЕВРО ВЫРОС НА 2,2 РУБ, ДО 117,6 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20220303/836257246.html
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В Škoda Auto сообщили о приостановке деятельности в России
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АСВ приняло меры по поддержке заемщиков ликвидируемых банков
Повышение цен в России
Туры в Турцию взлетели в цене на 80%, в Египет - на 65%
Импортозамещение
Россиянам рассказали, на каких самолетах они теперь будут летать
Пандемия коронавируса
За сутки в России выявлено 93 026 новых случаев COVID
КУРС ДОЛЛАРА ПО ИТОГАМ ЧЕТВЕРГА СНИЗИЛСЯ НА 1 КОП — ДО 106,01 РУБ, ЕВРО ВЫРОС НА 2,2 РУБ, ДО 117,6 РУБ – ДАННЫЕ МОСКОВСКОЙ БИРЖИ
https://1prime.ru/Financial_market/20220303/836257246.html
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