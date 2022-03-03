МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в четверг закрылись значительным снижением на ряде негативных факторов, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 упал на 2,57% — до 7238,85 пункта, французский CAC 40 — на 1,84%, до 6378,37 пункта, немецкий DAX — на 2,16%, до 13698,4 пункта.

В первую очередь трейдеры продолжают следить за геополитической ситуацией, которая вызвала сильную волатильность на рынках в последнее время. С начала текущей недели ключевые индексы Европы потеряли 3-6%. Трейдеры опасаются за будущее глобальной экономики из-за обострения вокруг Украины и антироссийских санкций.

По словам аналитика Oanda Крэга Эрлама (Craig Erlam), которые приводит газета Wall Street Journal, коррекционный рост в среду в этой ситуации оказался недолгим, как и ожидалось. Он также отметил, что список санкций, введенных против России, оказался намного шире, чем ожидали рынки.

Кроме того, трейдеры оценивали речь председателя Федеральной резервной системы США Джерома Пауэлла, в которой он подчеркнул, что рост цен на энергоносители спровоцирует дальнейшее ускорение инфляции и окажет давление на американскую экономику.