МОСКВА, 3 мар — ПРАЙМ. Цена фьючерсов на газ в Европе по итогам торгов четверга упала на 10%, при этом в ходе торгов обновила исторический максимум, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE Futures.

Стоимость апрельских фьючерсов на открытии в четверг составила чуть более 2 тысяч долларов за тысячу кубометров. После незначительного снижения в начале торгов цены на газ перешли к стремительному росту и через полтора часа после открытия достигли нового рекордного значения, однако не смогли надолго удержаться у этого значения и перешли к снижению.

По итогам четверга стоимость фьючерсов на газ в Европе упала на 10% к расчетной цены среды – до 1692 долларов. Максимальной отметкой стали 2278,95 доллара, что также стало новым историческим рекордом, минимальной – 1551 доллар.

Цены на газ в Европе в последние дни демонстрируют сильную волатильность. Они выросли после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию в отношении Украины.

Ощутимый рост газовых цен в Европе начался еще с весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперед" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.