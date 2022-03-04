МОСКВА, 4 мар — Dow Jones/ПРАЙМ. Американские фондовые рынки и цены на нефть в четверг закрылись снижением. Инвесторы оценивают, как скачок сырьевых цен может повлиять на инфляцию и денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы. Индексы США снижаются на слабых данных из сферы услуг

S&P 500 в четверг снизился на 0,5% после резкого роста в среду. Dow Jones Industrial Average опустился на 0,3%, а Nasdaq Composite – на 1,6%.

Вторжение на Украину усилило волатильность на финансовых рынках. Инвесторы пытаются просчитать, как отказ от российских сырьевых товаров, включая нефть, повлияет на уже завышенную инфляцию и насколько агрессивно центробанки будут повышать процентные ставки перед лицом дополнительного ценового давления и неопределенных перспектив экономики.

“Помимо текущих геополитических событий, самым большим негативным фактором для фондового рынка является перспектива повышения процентных ставок", — говорит Джимми Ли из Wealth Consulting Group.

Фьючерсы на нефть Brent в ходе торгов в четверг впервые с 2008 года превысили 116 долларов, но закрылись снижением до 107,67 доллара за баррель. Перспектива возвращения на рынок иранской нефти ослабила ралли, связанное с войной.

Представители США, Великобритании, Франции, Германии, России, Китая и Ирана проводят круглосуточные переговоры в Вене с целью восстановить соглашение 2015 года, которое позволит снять большинство международных санкций с Ирана в обмен на жесткие, но временные ограничения ядерной программы страны. США вышли из этого соглашения в 2018 году, и с тех пор Иран расширяет свою ядерную программу.

Если соглашение будет восстановлено, экспорт иранской нефти поможет компенсировать российские поставки, которых покупатели по всему миру избегают с момента вторжения России на Украину. Инвесторы беспокоятся, что затяжной подъем цен на нефть может стать причиной замедления роста экономики и усиления инфляции, что называется "стагфляцией".

Цены на природный газ в Европе упали на 11% после роста ранее на этой неделе. Инвесторы обеспокоены, что поставки природного газа в Европу могут быть нарушены из-за российско-украинского конфликта. Около трети российского экспорта газа в Европу поступает через Украину, согласно данным аналитиков.

Между тем председатель ФРС Джером Пауэлл в четверг продолжил выступление в конгрессе, на этот раз в банковском комитете сената. По словам аналитиков, его комментарии насчет экономики США и повышенной инфляции в свете последних геополитических событий могут поддержать рынки.

"Следующие несколько недель будут скачкообразными, – считает Лео Гроховски, инвестиционный директор BNY Mellon Wealth Management. – Невероятно, но 2021 год оказался таким успешным и стабильным годом по сравнению с этим".

Доходность 10-летних американских гособлигаций в четверг опустилась до 1,843% с 1,862% в среду.

Панъевропейский Stoxx Europe 600 по итогам торгов упал на 2%. Российские фондовые рынки закрыты уже четыре дня, поскольку правительство пытается сдержать распродажу. Власти России также ввели ограничения на операции с рублем.

Оператор фондовой биржи London Stock Exchange Group приостановил торги акциями более 50 российских компаний. Составители индексов MSCI Inc. и FTSE Russell заявили, что на следующей неделе исключат российские акции из ориентирных индексов, S&P Dow Jones Indices сообщила, что планирует такие же меры.

Рубль в четверг упал к доллару на 3,8%, согласно данным FactSet. По словам трейдеров, нежелание инвесторов и брокеров вести операции с этой валютой затрудняет торговлю. Валюты близлежащих стран также снижаются против доллара, поскольку инвесторы опасаются производных экономических последствий. Польский злотый понизился на 0,9%, венгерский форинт – на 0,6%.

В Азии ведущие фондовые индексы в целом выросли. Южнокорейский Kospi повысился на 1,6%, японский Nikkei 225 – на 0,7%. Между тем китайский Shanghai Composite опустился на 0,1%.

— Авторы Caitlin Ostroff, caitlin.ostroff@wsj.com; и Hardika Singh, hardika.singh@wsj.com; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam@1prime.biz

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