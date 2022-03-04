МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись падением вслед за индексами Уолл-стрит на фоне опасений по ускорению инфляции в США и повышения центральными банками процентных ставок, свидетельствуют данные торгов. Индекс доллара подскочил до рекорда с июня 2020 года

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 0,96%, до 3447,65 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,28%, до 2264,64 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,5%, до 21905,29 пунктов. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшался на 0,57%, до 7110,8 пункта. Японский Nikkei 225 падал на 2,23%, до 25985,47 пункта, южнокорейский KOSPI — на 1,22%, до 2713,43 пункта.

Инвесторы продолжают оценивать экономическую ситуацию в мире, которая остается довольно неопределенной из-за ускоряющейся инфляции и введенных антироссийских санкций. Участники торгов хотят понять, как отказ от российских сырьевых товаров повлияет на и без того высокую инфляцию в США и насколько агрессивно центральные банки будут повышать процентные ставки, столкнувшись с дополнительным ценовым давлением и неопределенными экономическими перспективами.

"Помимо текущих геополитических событий, самым большим препятствием для фондового рынка является рост процентных ставок в будущем", — приводит газета Wall Street Journal мнение исполнительного директора Wealth Consulting Group сказал Джимми Ли (Jimmy Lee).

Кроме того, трейдеры ожидают итогов Всекитайского собрания народных представителей, которое начнется в эти выходные и на котором Китай, как ожидается, обнародует дополнительные налогово-бюджетные меры для поддержки своей экономики.