МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Биржевая комиссия при покупке долларов, евро и фунтов для российских компаний с прямым доступом к валютному рынку Московской биржи с 4 марта составит 12%, но не будет взиматься с компаний-импортеров, говорится в сообщении торговой площадки. Банк России изменил комиссию на операции по покупке валюты через брокеров

"По решению Банка России, с 4 марта 2022 года для российских компаний, имеющих прямой доступ к валютному рынку Московской биржи, при покупке иностранной валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов), биржевая комиссия составит 12% от суммы сделки", — сообщает биржа.

При этом комиссия не взимается с компаний-импортеров при подтверждении наличия контрактных обязательств перед иностранными поставщиками.

ЦБ РФ с 4 марта снизил комиссию для физических лиц на операции по покупке иностранной валюты через брокеров с 30% до 12% и установил комиссию для юридических лиц на уровне 12% от суммы операции для выравнивания конкурентных условий на рынке и поддержания финансовой стабильности.