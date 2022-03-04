МОСКВА, 4 мар — ПРАЙМ. Падение стоимости акций торгующихся на бирже компаний, помимо негативного воздействия на стоимость портфелей инвесторов, может влиять на стратегию организаций, потенциальные сделки слияний и поглощений (M&A), возможность привлечения акционерного капитала, однако снижение котировок российских компаний до околонулевых значений на западных площадках происходило под внешним давлением и не отражает фундаментальную стоимость эмитентов, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты. Кабмин считает покупку дешевых акций как перспективные вложения ФНБ

Динамика стоимости акций относительно рынка в целом отражает успешность или не успешность стратегических и тактических инициатив компании и менеджмента, говорит портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин.

"Постоянное опережающее рынок (акции аналогичных компаний) снижение стоимости бумаг является индикатором того, что что-то "идет не так" в стратегии самой компании (потеря доли рынка, падающие финансовые показатели, снижение конкурентоспособности и так далее) и эта ситуация требует пересмотра целей, подходов к реализации долгосрочной стратегии", — продолжает он.

Кроме того, если компания готовит сделки по слиянию или поглощению, то существенное падение стоимости акций может повлиять на параметры сделки, так как рыночная капитализация компании (может быть средняя за несколько месяцев) зачастую рассматривается как один из компонентов оценки для транзакций.

Если компания планирует размещение собственных акций с целью привлечения дополнительного финансирования бизнеса, то низкая рыночная стоимость акций снижает потенциал привлечения капитала в абсолютном размере, а также приводит к большему размытию капитала для существующих акционеров, говорит Скрябин.

Чем выше волатильность бумаги относительно общего рынка, тем выше стоимость капитала для компании, по факту вложения в данные бумаги считаются более рискованными и требуемый возврат должен быть выше. Более высокая стоимость капитала влияет на возможности компании привлекать дополнительный акционерный капитал, а также влияет на оценку всего бизнеса компании, что важно при осуществлении сделок M&A, потенциальной продаже бизнеса.

Если акционеры компании либо сама компания, используя казначейские акции, привлекали финансирование под обеспечение этими акциями, то стоимость обеспечения снижается, что требует дополнительных финансовых ресурсов для покрытия разницы.

Эксперты подчеркивают, что данные последствия падения стоимости акций актуальны в более стабильных условиях финансового рынка, нежели сейчас. Так, Лондонская фондовая биржа (LSE) 3 марта приостановила торги бумагами российских компаний после того, как котировки бумаг обвалились, причем многие упали сразу на 90% и более. Резкое удешевление бумаг началось после введения антироссийских санкций.

"Обвал в Лондоне был связан с внешними событиями, а не корпоративными – те цены не отражают фундаментальной стоимости эмитентов. Закрылся доступ к финансированию на этой площадке", — говорит руководитель отдела анализа акций ФГ "Финам" Наталья Малых.