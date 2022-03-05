МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Банк России разрешил экспортерам не продавать 5 марта валютную выручку из-за отсутствия торгов на Московской бирже, сообщил регулятор. Банк России сможет приостанавливать операции банков на срок до полугода

"В связи с тем, что 5 марта 2022 года, который является официальным рабочим днем, торги и расчеты на всех рынках Московской Биржи не проводятся, обязательная продажа резидентами — участниками внешнеэкономической деятельности иностранной валюты, предусмотренная пунктом 2 указа президента Российской Федерации… может не осуществляться", — говорится в сообщении.

Ранее, в пятницу, Московская биржа заявила, что торги и расчеты на всех рынках биржи в период с 5 по 8 марта проводиться не будут.