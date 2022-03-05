МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Импорт в РФ из дальнего зарубежья в январе-феврале 2022 года увеличился на 33,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 44,754 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"По предварительным данным таможенной статистики, в январе-феврале 2022 года импорт товаров из стран дальнего зарубежья в стоимостном выражении составил 44 753,7 миллиона долларов США и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года возрос на 33,4%", — сообщает ФТС.

В феврале стоимостной объем импорта товаров из стран дальнего зарубежья составил 23,575 миллиона долларов и по сравнению с январем вырос на 11,3%. По сравнению с февралем 2021 года возросли закупки машиностроительной продукции на 32,3%, химической продукции — на 24,9%, текстильных изделий и обуви — на 18,8%, продовольственных товаров и сырья для их производства — на 7,9%.

В импорте машиностроительной продукции возросли поставки летательных аппаратов на 29,7%, механического оборудования — на 28,5%, инструментов и аппаратов оптических — на 26%, судов и плавучих средств — на 6,4%, средств наземного транспорта — на 1,8%, а сократились закупки железнодорожных локомотивов — на 18,3%, электрооборудования — на 2,2%.

В импорте химической продукции увеличились закупки фармацевтической продукции на 20,6%, продукции органической и неорганической химии — на 14,2%, парфюмерно-косметических товаров — на 13,3%, полимеров и каучука — на 7,2%, мыла и синтетических моющих средств — на 4,5%.

В импорте продовольственных товаров и сырья для их производства возросли поставки табака на 42,8%, масла растительного — на 41%, зерновых культур — на 32,1%, молочных продуктов — на 7,4%, мяса и субпродуктов — на 4,7%, фруктов и орехов — на 2,8%, алкогольных и безалкогольных напитков — на 1,4%. При этом сократились поставки овощей на 17,7%, рыбы — на 13,2 %, сахара — на 0,5%.

В импорте текстильных изделий увеличились закупки текстильных материалов на 30,2%, химических нитей — на 18,8%, трикотажного полотна — на 11,8%, хлопка — на 8,6%, обуви — на 5,3%, текстильной одежды — на 1,9%. При этом поставки химического волокна сократились на 13,3%, трикотажной одежды — на 10,3%, готовых текстильных изделий — на 0,5%.