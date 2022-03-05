МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Индексный провайдер S&P Dow Jones Indices после проведения консультаций с участниками рынка исключит с 9 марта акции российских эмитентов из своих основных индексов, говорится в сообщении индексного провайдера. Moody's приостанавливает коммерческую деятельность в России

"S&P DJI объявляет об исключении всех акций, зарегистрированных в России (включая ADR и GDR) из своих стандартных фондовых индексов… в среду 9 марта", — говорится в сообщении.

Провайдер сообщает, ранее провел консультации с участниками рынка о потенциальном удалении ценных бумаг российских эмитентов из индексов в связи с недавними санкциями и приостановкой торгов. Также в сообщении отмечается, что в результате переклассификации из списка развивающихся рынков Россия будет выделена в отдельный сегмент.

Как следует из данных на сайте провайдера S&P Dow Jones Indices, например, капитализация российских компаний, входящих в индекс Dow Jones Emerging Markets Index, на 28 февраля оценивалась в 357,114 миллиарда долларов, их вес в индексе — 1,7%; капитализация российских компаний в S&P Emerging BMI — 377,07 миллиарда долларов, вес – также 1,7%; в S&P/IFCI Composite Financials – 34 миллиарда долларов, вес — 1%; в S&P/IFCI Composite Materials – 105,266 миллиарда долларов, вес — 3,1%.

S&P DJI уточняет, что следующий пересмотр статуса российских ценных бумаг запланирован на 2023 год, когда будет проводиться ежегодный обзор.

При этом провайдер продолжит рассчитывать и публиковать данные по отдельным локальным индексам, включающим российские бумаги, — эти индексы ориентированы на российского инвестора, но могут быть неприемлемы для инвесторов из США, Великобритании и ЕС. В частности, речь идет об индексах S&P Russia BMI, S&P/IFCI Russia, Dow Jones Russia Index, S&P/BNY Mellon Russia DR, ADR, и GDR, Dow Jones Russia GDR, Dow Jones Russia GDR ex US/EU Sanctioned Stocks Index.