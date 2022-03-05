МОСКВА, 5 мар — ПРАЙМ. Обороты торгов пары евро-рубль на Московской бирже в конце февраля и начале марта, несмотря на ажиотаж покупок населением валюты в банках, остался примерно на уровне предыдущих периодов и намного меньше объемов в долларах, так как традиционно самой популярной валютой на нашем рынке является валюта США, сказали опрошенные РИА Новости эксперты. Как выбрать банк, которому сейчас можно доверить свои деньги

Росту объемов торгов в евро также не способствовала "заморозка" торгов на других рынках в последние дни, влияет на сделки и введенная Банком России комиссия на операции в 12%, добавляют они.

"Объем торгов евро всегда был невелик, потому что традиционно самой популярной валютой на нашем рынке был доллар, а второй по популярности — евро. В принципе, примерно такой же расклад наблюдается и на мировом рынке", — отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

КУРСЫ И ОБЪЕМЫ ТОРГОВ

В четверг, 24 февраля, Банк России сообщил, что принял решение начать интервенции на валютном рынке для стабилизации ситуации на финансовом рынке. После обвального падения рубля утром в тот же день, когда доллар подскакивал до 89,6 рубля, а евро до 99,99 рубля, отечественная валюта начала отыгрывать часть падения. Однако рост курсов продолжился в последующие дни, в результате чего доллар установил исторический максимум на уровне 118,35 рубля, а евро – на 125,968 рубля.

Повышенные объемы торгов в паре евро-рубль наблюдались 24 февраля (121,828 миллиарда рублей) и 28 февраля (101,184 миллиарда рублей), при этом 25 февраля они едва превысили 50 миллиардов рублей, а с 1 по 4 марта не достигли и этой планки.

Несколько повышенные объемы торгов в парах доллар-рубль были 21, 22 и 24 февраля, когда они превышали 690 миллиардов рублей, тогда как в предыдущие дни февраля объемы редко были выше 400 миллиардов рублей, а с 28 февраля по 4 марта – не дотягивали до 300 миллиардов рублей.

"Несмотря на значимость валютных торгов на Московской бирже внутри РФ, если нужны большие объемы валюты, банки совершают конверсионные операции на внебиржевом рынке. Сейчас ситуация ухудшилась, так как валютный рынок РФ частично отрезан от международного и предложение валюты на бирже поддерживается в основном продажей валютной выручки экспортёрами", — говорит исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артем Тузов.

Поскольку население традиционно в любой кризис начинает массово покупать валюту, приток валютной ликвидности от экспортеров пока не покрывает спроса на валюту. Из-за дефицита валюты торговая активность снижается. После ограничений, введенных ЕС в плане запрета на ввоз в Россию евро, ситуация еще больше обострилась, также указывает эксперт.

"Можно считать, что рынка на Московской бирже сейчас нет. Низкий объём торгов — это следствие "замороженной" в других секциях Мосбиржи ликвидности (в отсутствии торгов ликвидность застряла в акциях, облигациях ETF и так далее). Кроме того, немалую роль играет 12% комиссия за приобретение валюты на бирже. В этих условиях спекулятивные сделки теряют свой смысл", — считает инвестстратег "Алор Брокер" Павел Веревкин.

Банк России в связи со складывающейся ситуацией принял решение не открывать в понедельник на Московской бирже секции фондового и срочного рынков, а также секцию рынка стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ). Позже ЦБ РФ принял решение не возобновлять фондовые торги с 1 по 7 марта на Московской бирже.

Как в пятницу сообщала Московская биржа, биржевая комиссия при покупке долларов, евро и фунтов для российских компаний с прямым доступом к валютному рынку торговой площадки с 4 марта составит 12%, но не будет взиматься с компаний-импортеров.