МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. Банк России принял меры для поддержания ценных бумаг в котировальных списках, что позволит компаниям сохранить существующий уровень листинга, говорится в сообщении регулятора. Банк России ограничил переводы за рубеж супругам и родственникам

"Банк России определил льготный период для соблюдения требований для поддержания ценных бумаг в котировальных списках…. Реализация этих мер позволит эмитентам, ценные бумаги которых включены в котировальные списки биржи, сохранить существующий уровень листинга", — сказано в сообщении.

Отмечается, что в части наличия в составе совета директоров, а также его комитетов независимых директоров льготный период установлен до истечения одного месяца с даты проведения годового общего собрания акционеров эмитента по итогам 2022 года. В части количества акций эмитента в свободном обращении льготный период установлен до 1 июля 2023 года.

Наконец, в части уровня кредитного рейтинга эмитента или выпуска облигаций эмитента или поручителя, удовлетворявшему требованиям по состоянию на 1 февраля 2022 года, льготный период установлен до 1 октября 2022 года.