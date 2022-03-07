БАНГКОК, 7 мар — ПРАЙМ. Биржевой регулятор Сингапура (SGX) приостановил торги депозитарными расписками российской компании "Газпром", сообщает в понедельник интернет-версия газеты Straits Times. Неожиданно. Европа придумала, как победить российский газ

Мера принята в исполнение санкций в отношении России, ранее объявленных МИД Сингапура от имени правительства страны, говорится в сообщении.

В пакет санкций входит запрет сингапурским банкам проводить любые транзакции с четырьмя российскими банками, в отношении которых уже введены санкции США и Евросоюза, а также запрет на "любую финансовую деятельность, способствующую сбору средств российским правительством", в том числе торги акциями и другими ценными бумагами компаний, связанных с правительством РФ.

В заявлении биржевого регулятора отмечается, что правительство России "владеет непосредственно и опосредованно более чем половиной "Газпрома", и потому торги депозитарными расписками российской компании подпадают под принятые Сингапуром санкционные меры, говорится в сообщении.