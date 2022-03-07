МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые биржи Европы в понедельник снижаются из-за глобального ухода трейдеров от риска, при этом немецкий индекс теряет почти 4%, свидетельствуют данные торгов. Аналитик рассказал, когда нужно доставать доллары из-под матраса

По состоянию на 12.03 мск британский FTSE 100 сокращается на 2,18%, до 6835,05 пункта, французский CAC 40 — на 3,55%, до 5846,69 пункта, немецкий DAX — на 3,93%, до 12580,17 пункта.

Обострение опасений по поводу ситуации между Россией и Украиной вызывает уход трейдеров от риска в ходе торгов понедельника. Инвесторы опасаются, что ситуация негативно отразится на мировой экономике.

"Я полагаю, что прогнозы роста экономики в 2022 году в мире нужно будет сильно ухудшить, и будет интересно посмотреть на то, как поступят мировые центробанки", — приводит агентство Франс Пресс слова аналитика Oanda Джеффри Холли (Jeffrey Halley).

Ряд европейских компаний ограничил продажи или инвестиции в России из-за событий на Украине. В результате банковский сектор Европы опускается в понедельник на 7,8%, автомобильный — на 5,8%. При этом сырьевые цены заметно растут, в том числе на нефть, газ, медь, никель и алюминий. В связи с этим нефтегазовый биржевой индекс Европы поднимается на 2%, индекс металлургических компаний — на 1,9%.