МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) по итогам понедельника продемонстрировали падение на 1% и более, поскольку мировые трейдеры продолжают уходят от риска из-за ситуации между Россией и Украиной, свидетельствуют данные торгов. Доллар продолжает укрепляться на безрисковых настроениях

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite опустился на 2,17%, до 3372,86 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,7%, до 2203,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 3,87%, до 21057,63 пунктов, южнокорейский KOSPI — на 2,29%, до 2651,31 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 уменьшился на 1,02%, до 7038,6 пункта. Японский Nikkei 225 сократился на 2,94%, до 25221,41 пункта.

Ранее ряд компаний объявил о приостановке деятельности в России, включая продажу продукции, предоставление услуг или инвестиции. Как опасаются инвесторы, такие меры могут негативно повлиять на восстановление экономики.

"Конфликт между Россией и Украиной продолжит доминировать на рынках, отсутствие признаков разрешения ситуации на данный момент может ограничить рисковые настроение на этой неделе", — прокомментировал агентству Ассошиэйтед Пресс ближайшие перспективы рыночный стратег IG в Сингапуре Ип Цзюн Жун (Yeap Jung Rong).