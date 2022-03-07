МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник снижаются почти на 1%, что свидетельствует о продолжающемся неприятии инвесторами рыночного риска, свидетельствуют данные торгов.

Курс валют.

Доллар продолжает укрепляться на безрисковых настроениях

По состоянию на 15.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,88%, до 33288 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,97%, до 13705,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 4290,75 пункта.

Мировые фондовые рынки в понедельник склонны к снижению, так как трейдеры отказываются от риска из-за опасений развития ситуации вокруг Украины и России. Ряд американских и европейских компаний уже объявил о прекращении деятельности в РФ, что создает неопределенность для восстановления мировой экономики. Помимо снижения фондовых рынков в Азии и Европе, сырьевые цены заметно растут: так, стоимость нефти уже достигла уровней 2008 года.

"Рост нефтяных цен вызывает опасения по поводу падения спроса и глобальной рецессии… Сейчас трудно увидеть значительный потенциал роста фондовых рынков", — считает старший рыночный стратег CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal.