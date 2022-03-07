МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы в понедельник снижаются почти на 1%, что свидетельствует о продолжающемся неприятии инвесторами рыночного риска, свидетельствуют данные торгов. Доллар продолжает укрепляться на безрисковых настроениях

По состоянию на 15.19 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) опускается на 0,88%, до 33288 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,97%, до 13705,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,84%, до 4290,75 пункта.

Мировые фондовые рынки в понедельник склонны к снижению, так как трейдеры отказываются от риска из-за опасений развития ситуации вокруг Украины и России. Ряд американских и европейских компаний уже объявил о прекращении деятельности в РФ, что создает неопределенность для восстановления мировой экономики. Помимо снижения фондовых рынков в Азии и Европе, сырьевые цены заметно растут: так, стоимость нефти уже достигла уровней 2008 года.

"Рост нефтяных цен вызывает опасения по поводу падения спроса и глобальной рецессии… Сейчас трудно увидеть значительный потенциал роста фондовых рынков", — считает старший рыночный стратег CMC Майкл Хьюсон (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal.