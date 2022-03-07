МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Стоимость никеля подскакивает почти на 40% на Лондонской бирже металлов (LME), поднявшись выше 40 тысяч долларов за тонну, из-за опасений по поводу поставок, свидетельствуют данные торгов. Стоимость алюминия обновила исторический максимум

Согласно данным LME, по состоянию на 15.57 мск цена фьючерса на никель с поставкой через три месяца растёт на 39,7%, до 40 400 долларов за тонну.

Как отмечает агентство Блумберг, никель торгуется выше 40 тысяч впервые за 15 лет, а максимальная цена в ходе торгов достигала 40 600 долларов.

"Сырьевые рынки массово закладывают в торги сценарий, согласно которому значительная часть поставок из России будет убрана с рынка. Скорее всего, цены останутся крайне волатильными, пока реальное влияние на поставки не станет яснее", — приводит агентство мнение аналитиков Morgan Stanley.

Сырьевые цены в понедельник в целом заметно растут на опасениях по поводу ситуации вокруг России и Украины. Инвесторы опасаются перебоев в поставках — вследствие в том числе эскалации международных санкций по отношению к компаниям из РФ. Так, стоимость алюминия впервые в истории преодолела отметку в 4 тысячи долларов за тонну; газ на бирже в Европе также подорожал до исторического рекорда; подскочили и цены на нефть, находящиеся на многолетних максимумах.

Крупнейший в мире производитель никеля, а также палладия — базирующаяся в России ГМК "Норильский никель". Как ранее уточнял РИА Новости аналитик ФГ "Финам" Алексей Калачев, Россия в лице "Норникеля" обеспечивает около 20% мировых поставок никеля и около 40% палладия, и уход такого поставщика никеля мог бы создать проблемы для европейских производителей нержавеющей стали, а перебои в поставках палладия — проблемы для европейской и американской автомобильной индустрии.