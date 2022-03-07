МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник достигла исторического рекорда в 5 долларов за фунт, в то время как и другие биржевые металлы, а также прочее сырьё отличаются сходной динамикой в рамках опасений будущих проблем с поставками, свидетельствуют данные торгов. Никель дорожает на 40% на опасениях сложностей с поставками на рынок

По состоянию на 17.06 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 3,35%, до 4,7722 доллара за фунт (около 0,45 килограмма), но ранее в ходе торгов эта цена достигала 5,039 доллара, что стало историческим рекордом. Предыдущий рекорд был обновлен в ходе торгов 4 марта — 4,949 доллара, а до этого максимальным был уровень в 4,84 доллара 10 мая прошлого года.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 3,12%, до 10674 долларов, алюминия — на 3,57%, до 3849 долларов, цинка — на 3,33%, до 4051 доллара.

Медь дорожает наряду с другими сырьевыми товарами, такими как нефть, газ, алюминий, палладий или никель, на опасениях срыва поставок на рынки вследствие напряженности вокруг ситуации с Россией и Украиной.