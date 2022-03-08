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https://1prime.ru/Financial_market/20220308/836294361.html
Биржи США закрылись снижением
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Биржи США закрылись снижением основных индексов на 2,4-3,6%, свидетельствуют данные торгов. По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,37%, до... ПРАЙМ, 08.03.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов на 2,4-3,6%, свидетельствуют данные торгов.
По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,37%, до 32817,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,62%, до 12830,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,95%, до 4201,08 пункта.