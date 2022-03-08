ВАШИНГТОН, 8 мар — ПРАЙМ. Биржи США закрылись снижением основных индексов на 2,4-3,6%, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР упали на уходе трейдеров от риска

По данным на закрытии биржи, промышленный индекс Dow Jones снизился на 2,37%, до 32817,51 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 3,62%, до 12830,96 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 2,95%, до 4201,08 пункта.