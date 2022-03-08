ТОКИО, 8 мар — ПРАЙМ. Ключевой индекс Nikkei после открытия торгов на Токийской бирже рухнул более чем на 250 пунктов, снизившись впервые за 16 месяцев ниже отметки в 25 тысяч пунктов на новостях об Украине, свидетельствуют данные телеканала NHK. Перестарались. Ситуация на рынке нефти выходит из-под контроля

Индекс Nikkei, отражающий динамику котировок акций 225 ведущих компаний Японии, упал на 259,61 пункта до уровня 24961,80 пункта. Последний раз падение ниже отметки в 25 тысяч пунктов фиксировалось в ноябре 2020 года.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.