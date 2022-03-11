МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером значительно опускается за счёт снижения уровня внешнеполитической напряженности, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.30 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex падает на 22,5 доллара, или на 1,12%, до 1977,35 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевеет на 0,54%, до 26,117 доллара за унцию.

Глобальные фондовые и сырьевые рынки реагируют сегодня главным образом на заявление президента России Владимира Путина на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко о том, что есть определенные позитивные сдвиги в переговорах с Украиной.

Золото используется инвесторами как актив-убежище, и на таких новостях многие из них стали переключаться на более рисковые инструменты. Преимущество золота при текущем уровне внешнеполитических рисков достаточно быстро снижается, констатирует партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes), его цитирует агентство Market Watch.

В то же время эксперт заметил, что "долгосрочные перспективы остаются неопределенными, и введенные в отношении России санкции могут еще больше повлиять на поставки, что подтолкнет к росту сырьевые активы".