МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта на Московской бирже в секции фондового рынка, сообщает ЦБ РФ на своем сайте. Эксперт объяснила роль санкций в ускорении темпов мировой инфляции

"Банк России принял решение не возобновлять торги в период с 14 по 18 марта 2022 года на Московской бирже в секции фондового рынка, за исключением режима "Выкуп: Адресные заявки" с расчетами в рублях, а также в секции рынка СПФИ", — говорится в сообщении.

Торги в секции срочного рынка по инструментам фондового рынка (включая индексные контракты) пройдут в режиме "Закрытие позиций — адресные заявки". По инструментам денежной секции (валютные пары), товарной секции (драгоценные металлы) и зеркальных контрактов на фьючерсы на оригинальных площадках торги пройдут в обычном режиме с 10.00 до 18.45 мск;

Торги на валютном рынке, денежном рынке, рынке РЕПО Московской биржи будут открываться в 10.00 мск.

Режим работы Московской биржи на неделю с 21 по 25 марта 2022 года будет объявлен на официальном сайте Банка России позднее.