МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ / Dow Jones. Фьючерсы на золото в пятницу закрылись снижением после заявлений президента России Владимира Путина о прогрессе в переговорах с Украиной и решения США об отмене режима наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, которые ослабили инвестиционную привлекательность драгоценных металлов в качестве активов-убежищ. При этом по итогам прошлой неделе цены на золото выросли. Нефть заметно дешевеет на возможном снижении спроса на нее в Азии

“Там есть определенные позитивные сдвиги, как мне доложили переговорщики с нашей стороны”, — заявил Путин в ходе встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко, передает Рейтер.

Российская военная спецоперация на Украине продолжается третью неделю.

"Премии, учитываемые в ценах на золото ввиду геополитического риска, сокращаются достаточно быстро", — отметил Стивен Иннес, управляющий партнер SPI Asset Management, в аналитической записке в пятницу. "На этот раз основным неизвестным является более долгосрочное влияние роста цен на сырьевые товары", — пишет он, поясняя, что санкции в отношении России могут и дальше нарушать цепочки поставок.

Котировки золота в пятницу частично восстановились после появления сообщений о том, что США и их партнеры отменят режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией, что повлечет за собой повышение пошлин на импорт российских товаров.

Апрельские фьючерсы на золото по итогам торгов в пятницу снизились в цене на 15,40 доллара, или на 0,8%, до 1985 долларов за унцию после роста на 0,6% в четверг. Во вторник эти контракты закрылись на 19-месячном максимуме 2043,30 доллара. Выше — только рекордный максимум закрытия 2069,40 доллара, зафиксированный 6 августа 2020 года.

По итогам недели котировки наиболее активно торгующихся контрактов выросли на 0,9%, согласно данным FactSet.

Майские фьючерсы на серебро снизились в цене на 10 центов, или на 0,4%, до 26,16 доллара за унцию. По итогам недели котировки прибавили 1,4%.

“На этой неделе на рынке золота снова наблюдалась очень сильная волатильность, так как премия за риск колеблется, — отметил Лукман Отунуга из FXTM. – Цены на этот драгоценный металл очень чувствительны к геополитической неопределенности из-за событий на Украине. Кроме того, такие факторы как ускорение инфляции и обеспокоенность относительно экономического роста усиливают волатильность”. Названа валюта, которая уже идет на смену доллару

В целом аналитики ожидают продолжения бычьего тренда на рынке золота, хотя волатильность будет сохраняться. Инвесторы по-прежнему обеспокоены ускорением инфляции в США и в ЕС. Они опасаются, что рост цен пока еще не достиг пика.

Согласно опубликованным в четверг данным, индекс потребительских цен (CPI) США в феврале вырос на 7,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Таким образом, рост стоимости жизни за последние 12 месяцев оказался самым значительным с января 1982 года. Рост индекса потребительских цен против января текущего года составил 0,8%. Эти данные не отражают влияния со стороны ситуации на Украине, из-за которой наблюдаются перебои с поставками нефти, металлов и зерновых.

Опубликованный в пятницу предварительный индекс потребительских настроений, рассчитываемый Мичиганским университетом, в марте упал до 59,7 пункта с 62,8 в феврале. Между тем индекс инфляционных ожиданий на год вперед поднялся до 5,4% с февральских 4,9%, достигнув самое высокой отметки с 1981 года.

Майские фьючерсы на медь в пятницу снизились в цене на 0,6%, до 4,626 доллара за унцию. За прошлую неделю медь подешевела более чем на 6%. Апрельские фьючерсы на платину снизились в цене на 0,6%, до 1088,60 доллара за унцию, а неделю завершили с понижением примерно на 2,5%.

Июньские фьючерсы на палладий в пятницу упали в цене на 4,2%, до 2796,80 доллара за унцию. За неделю эти контракты подешевели более чем на 6%. В предыдущую пятницу, 4 марта, котировки достигли рекордного максимума.

— Авторы Myra P. Saefong и Mark DeCambre