МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Банк России продлит временной диапазон для расчета официального курса доллара к рублю, используя данные Московской биржи о средневзвешенном курсе в сделках, заключенных с 10.00 до 16.30 мск, а также упростит порядок установления курса евро к рублю, говорится в сообщении ЦБ. Силуанов оценил действия Запада по заморозке российских валютных счетов

"Банк России для повышения репрезентативности курса доллара США по отношению к рублю в условиях повышенной волатильности на валютном рынке расширит временной диапазон расчета официального курса доллара к рублю, а также упростит порядок установления официального курса евро к рублю. Проект соответствующего указания направлен на регистрацию в Минюст, документ вступит в силу со дня официального опубликования", — говорится в сообщении регулятора.

Согласно этому проекту, Банк России будет устанавливать официальный курс доллара на основе данных Московской биржи о средневзвешенном курсе доллара к рублю по сделкам, заключенным с 10.00 до 16.30 мск. Ранее период расчета составлял с 10.00 до 11.30 мск.

"Кроме того, официальный курс евро к рублю будет устанавливаться так же, как и официальные курсы других иностранных валют по отношению к рублю. Это упростит порядок установления и публикации официальных курсов", — отмечается там же.