МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость меди в понедельник утром несколько снижается на росте курса доллара, свидетельствуют данные торгов. Доллар торгуется разнонаправленно к евро и иене в понедельник утром

По состоянию на 9.17 мск майский фьючерс на медь на бирже Comex дешевеет на 0,52%, до 4,5875 доллара за фунт (около 0,45 килограмма).

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам пятницы стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,66%, до 10 183,5 доллара, алюминия — на 1,62%, до 3 483 долларов, цинка — снизилась на 1,24%, до 3 815 долларов.

Более дорогой доллар, в частности, делает сырьевые товары, в которых высчитывается их стоимость на мировом рынке, менее доступными для обладателей всех иных валют, поэтому рост курса американской валюты как правило оказывает понижательное влияние на эту стоимость.

Утром в понедельник доллар укрепляется по отношению к иене, а индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,11%, до 99,23 пункта.

Такая динамика обусловлена тем, что инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут опубликованы в среду, и аналитики предполагают, что регулятор повысит базовую (учётную) процентную ставку, а любое ужесточение монетарной политики позитивно для доллара.