МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Курс рубля сползает в начале торгов понедельника, пытаясь стабилизироваться и против доллара, и евро немного выше исторических минимумов, следует из данных Московской биржи. Банк России меняет порядок установления курсов доллара и евро к рублю

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.04 мск повышается на 75 копеек, до 115 рублей, курс евро — на 2,97 рубля до 124 рублей, следует из данных Московской биржи. Минутами ранее доллар максимально поднимался до 117 рублей, евро — до 125,7 рубля.

Трейдеры, видимо, стараются торговать валюту по "круглым" уровням.

Исторические максимумы курсов доллара и евро соответствуют 121,53 рубля и 132,42 рубля.