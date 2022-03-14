МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость фьючерсов на газ в Европе в первые минуты торгов в понедельник теряет около 15%, держится ниже 1300 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Рубль слабеет в начале торгов понедельника

Апрельские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги в минусе, чуть превысив 1240 долларов. Пока это ценовой минимум торгов, на 16% ниже расчетной цены пятницы — 1479 долларов. Затем стоимость чуть выросла, но все равно оставалась ниже отметки в 1300 долларов.

Стоимость газа в Европе в последние дни демонстрирует сильную волатильность. Она снова резко выросла после того, как президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля Россия начала специальную военную операцию по "демилитаризации и денацификации" Украины.

Но ощутимый рост газовых котировок в Европе начался ещё с прошлой весны, когда средняя цена на споте по индексу хаба TTF колебалась в диапазоне 250-300 долларов за тысячу кубометров. В конце лета стоимость контракта с поставкой "на день вперёд" превысила 600 долларов, а в начале октября — уже 1000 долларов. Ценовой максимум в 3892 доллара был достигнут 7 марта.

Эксперты связывали такой рост цен с несколькими факторами: высоким спросом на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии, ограниченным предложением со стороны основных поставщиков и низким уровнем заполненности европейских подземных хранилищ после продолжительной холодной зимы и жаркого лета 2021 года. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года.