МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в понедельник преимущественно растут в ожидании скорого решения конфликта вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на газ в Европе дешевеют более чем на 15% в начале торгов

По состоянию на 11.46 мск британский FTSE 100 снижался на 0,05%, до 7151,55 пункта, французский CAC 40 рос на 0,59%, до 6297,6 пункта, немецкий DAX — на 1,96%, до 13891,72 пункта.

На европейских рынках в понедельник наблюдается позитивная динамика, поскольку инвесторы надеются на скорое разрешение ситуации вокруг Украины. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в переговорах с Украиной есть "определенные позитивные сдвиги".

Кроме того, инвесторы обратили внимание на корпоративные новости из Германии. После того, как автомобильный концерн Volkswagen опубликовал часть результатов за 2021 год и прогноз на 2022 год, акции компании дорожают на 5,35%.

В центре экономических событий этой недели остаются результаты заседаний Федрезерва США и Банка Англии. "Мы можем ожидать, что Федеральная резервная система приступит к своему собственному режиму ужесточения, повысив базовую ставку на 25 базисных пунктов, которое следом примет Банк Англии", — прокомментировали газете Wall Street Journal аналитики CMC Markets.