МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Индексный провайдер FTSE решил исключить акции Evraz, Polymetal и Petropavlovsk из всех своих индексов, говорится в обзоре компании "ВТБ Капитал". Фондовые биржи Европы в основном растут в понедельник 14 марта

"Удаление акций из расчета индексов произойдет после закрытия торгов 18 марта, одновременно со вступлением в силу изменений в рамках мартовского пересмотра индексов FTSE", — отмечается в обзоре.

Данное решение принято FTSE по итогам консультаций с внешними консультантами и участниками рынка, по оценкам которых возможность покупать и продавать акции указанных компаний резко уменьшилась после того, как крупнейшие международные брокеры перестали поддерживать торги данными ценными бумагами, что стало причиной недостаточной для институциональных инвесторов ликвидности и глубины рынка, рассуждают инвестстратеги "ВТБ Капитала" Дарья Батышкина и Андрей Кузнецов.

"Это лишает индексные фонды возможности поддерживать веса данных бумаг в своих портфелях в соответствии с их весами в индексах FTSE. После рассмотрения вопроса индексным комитетом FTSE было принято решение об удалении указанных инструментов из всех индексов провайдера", — добавляют эксперты.

В случае Polymetal это приведет к оттоку пассивных инвестиций в размере 90 миллионов долларов (два среднедневных оборота торгов за последний месяц в Лондоне), в случае Petropavlovsk отток составит 9 миллионов (2,7 оборота), для Evraz отток может составить 70 миллионов долларов (1,3 дневных оборота в Лондоне), оценивают Батышкина и Кузнецов.