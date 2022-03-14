МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка, следует из сообщения пресс-службы правительства. Акции Evraz, Polymetal и Petropavlovsk исключаются из всех индексов FTSE

"Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.

Новый порядок касается информации об операциях в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств. Ранее с этой же целью правительство разрешило компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.