Правительство России разрешило эмитентам не раскрывать информацию
Правительство России ограничило раскрытие информации для защиты участников фондового рынка
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МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Правительство РФ ввело ограничения на раскрытие информации для защиты участников фондового рынка, следует из сообщения пресс-службы правительства.
"Организации-эмитенты получили право не раскрывать частично или в полном объёме информацию о выпуске ценных бумаг. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в сообщении.
Новый порядок касается информации об операциях в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года. Решение принято для защиты участников фондового рынка от возможных санкций со стороны недружественных государств. Ранее с этой же целью правительство разрешило компаниям – участникам госзакупок не публиковать список своих контрагентов.