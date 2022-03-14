МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) закрыли торги понедельника преимущественно снижением на всплеске опасений вокруг эпидемиологической обстановки, особенно сократились индикаторы Китая, свидетельствуют данные торгов. Правительство России разрешило эмитентам не раскрывать информацию

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite упал на 2,6%, до 3223,53 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 2,93%, до 2109,46 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 4,97%, до 19531,66 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,59%, до 2645,65 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 увеличился на 1,21%, до 7149,4 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,58%, до 25307,85 пункта.

Китайские акции прежде всего завершили сессию резким снижением, так как на рынки вернулись опасения, связанные с распространением коронавируса. Несколько городов ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По некоторым оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных вспышек ковида.

Снижение котировок возглавили авиаперевозчики, отели, сети ресторанов, а также туристические агентства и развлекательные компании. А акции крупнейшей китайской интернет-компании Alibaba Group Holding упали в цене на рекордные 11%.

"Опасения дальнейших сбоев в цепочках поставок в случае закрытия портов или распространения карантина в совокупности оказали сильное давление на азиатские рынки", — приводит газета Wall Street Journal слова аналитиков Oanda.