МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, направленный на установление до конца текущего года специального регулирования отношений в сфере финансового рынка, в частности, он упрощает режим специального порядка обратного выкупа российскими компаниями своих акций на бирже.

Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, из условий, необходимых для реализации права на обратный выкуп, исключается падение акций эмитента на 20% и более по сравнению с их средневзвешенной ценой за предшествующий трехмесячный период. Также исключается требование, чтобы значение основного индекса фондового рынка, рассчитанное организатором торговли за любые три месяца начиная с 1 февраля, снизилось по сравнению со значением такого индекса, рассчитанным организатором торговли за три месяца начиная с 1 января прошлого года, на 20% и более.

Срок действия такого особого порядка проведения buy back теперь ограничен концом августа 2022 года, тогда как раньше предполагалось, что он продлится до конца года.

Приобретаемые акции должны быть допущены к организованным торгам и компания должна выкупать акции на организованных торгах на основании заявок, адресованных неограниченному кругу участников торгов. Приобретение акций будет осуществляться брокером по поручению публичного акционерного общества.