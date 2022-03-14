МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы сильно растут в понедельник на ослаблении опасений вокруг ситуации с Украиной, что может говорить о резко позитивном открытии регулярной фондовой сессии, свидетельствуют данные торгов. Падение цен на нефть ускорилось

По состоянию на 14.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 1,02%, до 33263 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 13358,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 4235 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией между Россией и Украиной. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в переговорах есть "определенные позитивные сдвиги", что вызвало оптимизм на рынках.

"Сегодня преобладает история о более хорошем течении переговоров России и Украины. В конце прошлой недели эти ожидания были довольно низкими. Конечно, есть риск краткосрочного приступа волатильности, если переговоры приостановятся или покажется, что они идут не в том направлении", — цитирует газета Wall Street Journal главного инвестиционного директора британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдварда Пака (Edward Park).

Вместе с тем инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут оглашены в среду. По данным CME Group, 98% опрошенных экспертов ожидают повышения учётной ставки.