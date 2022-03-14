МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Фьючерсы на основные американские фондовые индексы сильно растут в понедельник на ослаблении опасений вокруг ситуации с Украиной, что может говорить о резко позитивном открытии регулярной фондовой сессии, свидетельствуют данные торгов.

Добыча нефти

Падение цен на нефть ускорилось

По состоянию на 14.24 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) растет на 1,02%, до 33263 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,5%, до 13358,5 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,8%, до 4235 пункта.

Инвесторы продолжают следить за ситуацией между Россией и Украиной. Ранее президент России Владимир Путин отметил, что в переговорах есть "определенные позитивные сдвиги", что вызвало оптимизм на рынках.

"Сегодня преобладает история о более хорошем течении переговоров России и Украины. В конце прошлой недели эти ожидания были довольно низкими. Конечно, есть риск краткосрочного приступа волатильности, если переговоры приостановятся или покажется, что они идут не в том направлении", — цитирует газета Wall Street Journal главного инвестиционного директора британской инвестиционной компании Brooks Macdonald Эдварда Пака (Edward Park).

Вместе с тем инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, итоги которого будут оглашены в среду. По данным CME Group, 98% опрошенных экспертов ожидают повышения учётной ставки.