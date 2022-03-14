МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы в понедельник растут на новостях, свидетельствующих о некотором ослаблении геополитической напряженности, свидетельствуют данные торгов. Рубль растет к доллару и евро третий день подряд

По состоянию на 16.49 мск промышленный индекс Dow Jones рос на 0,51% — до 33111,1 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,05%, до 12850,12 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,23%, до 4213,01 пункта.

В начале недели трейдеры продолжают отыгрывать новости вокруг Украины. Так, президент России Владимир Путин отметил, что в переговорах есть "определенные позитивные сдвиги", что вызвало оптимизм на рынках.

Также инвесторы на этой неделе ждут новостей от Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам двухдневного мартовского заседания. Его итоги будут опубликованы в среду. Кроме решения по ставке, регулятор также представит свои прогнозы по основным макроэкономическим показателям.

"Заседание ФРС в эту среду очень важно, поскольку оно отмечает конец цикла ультрамягкой политики и начало ужесточения. Оно также важно, так как дает Джею Пауэллу (председатель ФРС – ред.) возможность начать говорить об ожиданиях ФРС относительно экономических последствий от конфликта (на Украине – ред.) и о планах по их регулированию", — цитирует агентство Блумберг старшего экономиста FHN Financial Криса Лоу (Chris Low).

Давление на NASDAQ оказывает падение стоимости акций Tesla. Ее бумаги дешевеют на 1,7% после записи главы компании Илона Маска в Twitter о том, что Tesla и SpaceX испытывают "значительное давление" от высокой инфляции, а также от проблем с логистикой.