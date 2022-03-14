МОСКВА, 14 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота в понедельник вечером опускается в рамках коррекции и на некотором ослаблении рисков на рынках, свидетельствуют данные торгов. Фондовые индексы США растут на снижении геополитических рисков

По состоянию на 17.22 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 24,9 доллара, или на 1,25%, до 1960,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 3,09%, до 25,352 доллара за унцию.

Цена на золото росла предыдущие две недели на усилении геополитической напряженности. За это время драгоценный металл подорожал суммарно более чем на 5%, достигнув максимального уровня в 2078,8 доллара за унцию.

В понедельник трейдеры вновь склонны рисковать в надежде на прогресс в российско-украинских переговорах. Это поддерживает фондовые рынки и ослабляет спрос на золото как традиционный актив-убежище.

"Цены на золото снижаются… поскольку уход от риска, который поднял цену драгоценного металла выше 2000 долларов за унцию на прошлой неделе, показывает признаки ослабления. Похоже, настроение рынка улучшилось в надежде, что переговоры между Россией и Украиной могут открыть путь к деэскалации", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков ActivTrades.