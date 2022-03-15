МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник постепенно усиливают темпы падения и днём теряют уже более чем 5% на неуверенности в спросе на сырьё из-за новых сообщений о коронавирусе в Китае, свидетельствуют данные торгов. Перед ФРС встает явно нелегкая задача

По состоянию на 14.03 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 5,9%, до 100,57 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 6,21%, до 96,62 доллара.

Цены на нефть падают уже второй день подряд в связи с вернувшимися опасениями распространения нового коронавируса. Несколько городов Китая уже ужесточили коронавирусные ограничения после сообщений о новых случаях заражения. По оценкам, Китай сталкивается с одной из самых серьезных ковидных вспышек.

Рост заболеваемости вызывает ожидания ввода дополнительных ограничительных социально-экономических мер, так как они могут привести к снижению глобального спроса на сырьевые товары.

"Ограничение экономической активности в Китае, вызванное "локдаунами", приведет к ослаблению спроса. Это окажется на руку трейдерам, страдавшим от нехватки предложения, и также приведет к снижению цен", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Activ Trades.