МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером ускорила темпы снижения до 2%, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам очередного заседания, продолжая следить за ситуацией вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов. Разница в курсе доллара к рублю на форексе и на Мосбирже сошла на нет

По состоянию на 18.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 42,7 доллара, или на 2,18%, до 1918,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,21%, до 24,992 доллара за унцию. Утром золото дешевело на 1,5%.

"Сейчас торги золотом проблемные, может последовать дальнейшая фиксация прибыли, поскольку участники торгов пытаются лучше понять, на сколько поднимет ставку ФРС в этом году", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Oanda.

Очередное, мартовское заседание Федрезерва запланировано на 15-16 марта. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают повышения ставки в марте, из них почти 98% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% с текущих 0-0,25%. При этом почти 46% аналитиков считают, что до конца лета ставка составит 1,25-1,5%, 30% ожидают увидеть показатель на уровне 1-1,25%, а 20% — в 1,5-1,75%. По итогам года 35% аналитиков ожидают, что ставка составит 1,75-2%.

Золото чувствительно к решениям Федрезерва по монетарной политике. Ужесточение как правило поддерживает курс доллара, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте и сдерживает его стоимость.

Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией. Вводимые в мире санкции угрожают перспективам восстановления мировой экономики, при этом прогресс в переговорах может ослабить геополитическую напряженность. Золото традиционно выступает как более надежный актив.