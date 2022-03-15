Цена на золото снижается на 2%, рынки продолжают ожидать решения ФРС США по ставке
МОСКВА, 15 мар — ПРАЙМ. Стоимость золота во вторник вечером ускорила темпы снижения до 2%, инвесторы ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по итогам очередного заседания, продолжая следить за ситуацией вокруг Украины, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.39 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 42,7 доллара, или на 2,18%, до 1918,1 доллара за тройскую унцию. Майский фьючерс на серебро дешевел на 1,21%, до 24,992 доллара за унцию. Утром золото дешевело на 1,5%.
"Сейчас торги золотом проблемные, может последовать дальнейшая фиксация прибыли, поскольку участники торгов пытаются лучше понять, на сколько поднимет ставку ФРС в этом году", — приводит газета Wall Street Journal мнение аналитиков Oanda.
Очередное, мартовское заседание Федрезерва запланировано на 15-16 марта. По данным CME Group, аналитики единогласно ожидают повышения ставки в марте, из них почти 98% прогнозируют повышение до 0,25-0,5% с текущих 0-0,25%. При этом почти 46% аналитиков считают, что до конца лета ставка составит 1,25-1,5%, 30% ожидают увидеть показатель на уровне 1-1,25%, а 20% — в 1,5-1,75%. По итогам года 35% аналитиков ожидают, что ставка составит 1,75-2%.
Золото чувствительно к решениям Федрезерва по монетарной политике. Ужесточение как правило поддерживает курс доллара, что делает золото менее доступным для покупки в другой валюте и сдерживает его стоимость.
Инвесторы продолжают следить за геополитической ситуацией. Вводимые в мире санкции угрожают перспективам восстановления мировой экономики, при этом прогресс в переговорах может ослабить геополитическую напряженность. Золото традиционно выступает как более надежный актив.
https://1prime.ru/Financial_market/20220315/836385391.html