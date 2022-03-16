МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Россия в январе второй месяц продолжала увеличивать вложения в американские государственные долговые бумаги – их объем вырос до 4,5 миллиарда долларов. Это следует из данных Минфина США.

Долгосрочные облигации составили в российском портфеле 2 миллиона долларов, а краткосрочные — 4,501 миллиарда.

Ранее американский Минфин сообщал, что по итогам декабря вложения РФ в гособлигации США выросли до 3,9 миллиарда долларов с 2,4 миллиарда по итогам ноября.

Россия не входит в число крупнейших держателей американского долга — ее портфель стал резко сокращаться в 2018 году, с первоначальных 96 миллиардов долларов.

Больше всего облигаций казначейства США на руках у Японии и Китая, чьи вложения по итогам января составляли 1,3 и 1,06 триллиона долларов соответственно.