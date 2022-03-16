МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Фондовые биржи Европы в среду растут на 1-2,5%, повторяя ралли на фондовых рынках США и Азии, свидетельствуют данные торгов. Цены на газ в Европе снижаются

По состоянию на 12.19 мск британский FTSE 100 рос на 1,15% — до 7258,35 пункта, французский CAC 40 — на 2,69%, до 6524,68 пункта, немецкий DAX — на 2,54%, до 14266,72 пункта.

Европейские инвесторы в среду переняли настроения на фондовых биржах США и Азии, которые завершили торги сильным ростом. Геополитические опасения несколько ослабели, и трейдеры сосредоточили свое внимание на предстоящих результатах заседаний Банка Англии и Федеральной резервной системы США.

Кроме того, рынки обратили внимание на корпоративные новости. После того, как владелец Zara, компания Inditex опубликовала финансовые результаты за 2021-2021 фингод, бумаги компании дорожали на 1%.

Однако аналитик CMC Markets Майкл Хьюсон (Michael Hewson), чье мнение приводит агентство Франс Пресс, полагает, что любое ралли на рынках, скорее всего, сейчас носит временный характер, поскольку ситуация вокруг Украины непредсказуема.