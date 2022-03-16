МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в среду вновь заметно выросла, свидетельствуют данные торгов. Цены четвертый день отыгрывают предыдущее почти двухнедельное падение.

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов среды выросла на 5,25% — до 44 310 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 6,12% — до 47 329 рублей за тонну.

Дизельное топливо тоже дорожает, но не так быстро. Так, стоимость летнего дизеля выросла на 3,64% — до 49 116 рублей за тонну, межсезонного — на 3,16%, до 49 533 рублей, а зимнего — на 0,7%, до 48 883 рублей.

Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. За две недели бензин на бирже подешевел почти на четверть, но 11 марта цены начали коррекцию вверх.

Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, снижение было связано с ростом ставок по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ до 20%. Все компании использовали кредитные линии для работы на бирже. Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей есть сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по "заниженным" ценам.