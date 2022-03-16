МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером ускорили темпы снижения до 2% после выхода еженедельной статистики из США о запасах нефти, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.01 мск цена майских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,66%, до 98,25 доллара за баррель, апрельских фьючерсов на WTI — на 1,15%, до 95,33 доллара. До выхода статистики нефть дешевела на 0,9% и 0,5% соответственно, после выхода статистики снижение цен временно ускорилось примерно до 2%.

Минэнерго США ранее сообщило, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 марта неожиданно выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1,1%, — до 415,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали уменьшения на 1,4 миллиона баррелей.

Запасы дистиллятов при этом неожиданно выросли на 0,3 миллиона баррелей вместо ожидаемого уменьшения на 1,8 миллиона, запасы бензина сократились сильнее ожиданий — на 3,6 миллиона при прогнозе снижения на 1,5 миллиона. Добыча за неделю осталась на уровне в 11,6 миллиона баррелей в день.