МОСКВА, 16 мар — ПРАЙМ. Рубль в среду рос против доллара и евро пятую сессию подряд, следует из данных Московской биржи. Новости по переговорам между Россией и Украиной дали надежду на скорое урегулирование ситуации на Украине и поддержали позитивный фон для динамики курса российской валюты.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск снизился на 2,1 рубля, до 108 рублей, евро — на 80 копеек, до 117,7 рубля.

Доллар и евро в ходе торгов понедельника максимально опускались до 105,1 рубля и до 117,21 рубля соответственно.

Торги по решению ЦБ РФ закончились в 19.00 мск против традиционных 23.50 мск.

Объем операций составил около 530 миллионов долларов на торгах расчетами "завтра" по этой валюте против более чем 600 миллионов накануне.

РУБЛЬ ОПЕРСЯ НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ НАДЕЖДЫ

На российском валютном рынке сохранилась повышательная тенденция — пятую сессию подряд. В среду поддержка пришла от сообщений по переговорам между Россией и Украиной.

Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что есть конкретные формулировки на переговорах с Украиной, которые могут быть согласованы. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что позиции сторон на переговорах России и Украины по ситуации на украинской территории были разными, сейчас начинают выходить на какой-то компромисс.

Глава делегации РФ, помощник президента Владимир Мединский сообщил, что Киев на переговорах предлагает создать на Украине австрийский или шведский вариант демилитаризованного государства, имеющего собственную армию. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что идея о создании на Украине по примеру Австрии или Швеции демилитаризованной страны с собственной армией может рассматриваться как компромисс.

Замглавы МИД РФ Андрей Руденко отметил, что вопрос отмены санкций против России обсуждается на переговорах с Украиной. Также стало известно, что США готовы рассмотреть возможность прямых контактов с Россией, если таковые помогут остановить эскалацию ситуации на Украине.

Между тем, нефть продолжила падать и уже закрепляется ниже психологически значимого уровня 100 долларов за баррель, теряя вечером 1%, до 98,9 доллара за баррель сорта Brent. Однако фактор нефти сейчас остается малозначимым для динамики рубля.

Игроки рынка обратили внимание на данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 11 марта неожиданно выросли на 4,3 миллиона баррелей, или на 1,1%, — до 415,9 миллиона баррелей. Аналитики ожидали снижения показателя на 1,4 миллиона баррелей. Запасы дистиллятов при этом неожиданно выросли на 0,3 миллиона баррелей вместо ожидаемого уменьшения на 1,8 миллиона.

В итоге доллар опустился к рублю на 1,9%, евро – на 0,7%. Рублевая цена нефти опустилась до 10,5 тысячи за баррель сорта Brent.

ПРОГНОЗЫ

До конца недели ожидается продолжение консолидации курса доллара на уровнях 105-115 рублей, рассчитывает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Геополитика по-прежнему правит бал в ситуации с рублевым курсом. Полагаем, что краткосрочно ни сильные движения котировок сырья, ни общерыночный сентимент, ни решение ФРС по ставкам принципиально положение российской валюты не изменят. Позитивом для российской валюты выступают признаки возможного прогресса в диалоге России и Украины, на что осторожно указывают дипломаты, участвующие в переговорах", — добавляет он.

На курс рубля позитивно воздействуют сообщения с переговоров между РФ и Украиной, полагает Андрей Кочетков из компании "Открытие инвестиции".

"Мы также предполагаем, что приближение налогового периода повышает спрос на рублёвую ликвидность. Впрочем, объёмы на валютном рынке существенно не меняются", — добавляет он, говоря о факторах курсообразования рубля.