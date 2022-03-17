МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Контракты на нефть в среду закрылись с понижением. Котировки WTI и Brent удержались ниже отметки 100 долларов после того, как Минэнерго США впервые за три недели сообщило об увеличении запасов нефти в хранилищах США. Кроме того, трейдеры выражают опасения, что высокие цены на топливо приведут к ослаблению спроса. СМИ: в Индии рассматривают покупку российской нефти за рубли или рупии

Трейдеры следят за развитием событий в российско-украинском конфликте, а также размышляют над намерениями Пекина по поддержке национальной экономики.

ЦЕНОВАЯ ДИНАМИКА

Апрельские фьючерсы на нефть WTI на NYMEX снизились на 1,40 доллара, или почти 1,5%, до 95,04 доллара за баррель, самого низкого уровня закрытия с 25 февраля.

Майские контракты на нефть Brent на ICE Futures Europe подешевели на 1,89 доллара, или 1,9%, до 98,02 доллара за баррель.

Апрельские фьючерсы на бензин снизились почти на 0,4% до 2,988 доллара за галлон. Апрельские фьючерсы на топочный мазут выросли на 2,3% до 3,10 доллара за галлон.

Апрельские контракты на природный газ подорожали на 3,9% до 4,748 доллара за млн БТЕ.

РЫНОЧНЫЕ ДРАЙВЕРЫ

Во вторник котировки WTI и Brent завершили торги на 22% ниже почти 14-летних максимумов, достигнутых 8 марта, технически перейдя на территорию медвежьего рынка. Таким образом, волатильность, возникшая после начала российской военной операции на Украине 24 февраля, продолжилась.

“Если масштабный скачок цен на нефть Brent до 140 долларов неделей ранее был чрезмерным, то таковым же стало и теперешнее падение. В конце концов какое-либо мирное завершение кризиса на Украине все еще не просматривается, как совершенно очевидно из картинок, которые мы видим каждый день в новостях”, – отмечает Карстен Фритш, товарно-сырьевой аналитик Commerzbank. “Санкции против России также вероятно будут сохраняться какое-то время и после завершения конфликта, удерживая многих потребителей от покупки российской нефти”, – добавляет он.

Российская спецоперация на Украине и введенные санкции могут привести к крупной нехватке предложения, которая окажет давление на мировую экономику, если только ведущие страны-производители нефти не нарастят добычу. Об этом сообщалось в опубликованном ранее в среду ежемесячном отчете Международного энергетического агентства (IEA). Начиная с апреля, мировое предложение российской нефти и нефтепродуктов может сократиться на 3 млн баррелей в день, добавили в IEA.

Аналитики отмечают, что переговоры между Москвой и Киевом внушают определенный оптимизм. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что позиции сторон стали звучать "более реалистично", а министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в переговорах "есть надежда на компромисс".

Между тем на рынке нефти, похоже, “все более нервозно рассматривают текущие тенденции спроса, особенно, учитывая ожидания очень высоких розничных цен на бензин в сезон, когда объем автомобильных поездок будет расти", говорит Робби Фрейзер из Schneider Electric.

Американские фондовые индексы растут. Фондовые индексы Китая в среду подскочили после того, как государственное информагентство "Синьхуа" сообщило о том, что Пекин предпримет меры для стабилизации фондового рынка и ускорения роста экономики в 1-м квартале.

ДАННЫЕ ПО ЗАПАСАМ

Как сообщило в среду Минэнерго США, запасы нефти на неделе 5-11 марта выросли на 4,3 млн баррелей после двухнедельного падения.

Как в среднем ожидали аналитики, опрошенные S&P Global Commodity Insights, запасы нефти выросли на 200 000 баррелей. Американский институт нефти во вторник объявил о росте запасов на 3,75 млн баррелей.

EIA также сообщило о падении запасов бензина за неделю на 3,6 млн баррелей и росте запасов дистиллятов на 300 000 баррелей. Аналитики предполагали снижение запасов бензина на 2,6 млн баррелей и падение запасов дистиллятов на 3,2 млн баррелей.

“Предполагаемый спрос на бензин остается устойчивым, демонстрируя лишь отдельные признаки ослабления”, – отмечает Мэтт Смит, ведущий нефтяной аналитик по Северной и Южном Америке в Kpler. При этом запасы бензина находятся на самой низкой отметке истекшего периода текущего года.

Однако предполагаемый “спрос на дистилляты упал”, а их запасы соответственно немного выросли, добавил он.

Данные EIA продемонстрировали рост запасов в терминале Кушинга (штат Оклахома) на 1,8 млн баррелей. Запасы в стратегических нефтяных резервах США снизились на 2 млн баррелей до 575,5 млн баррелей.

— Авторы Myra P. Saefong, William Watts; перевод ПРАЙМ, +7 (495) 645-37-00, dowjonesteam @ 1prime.biz

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