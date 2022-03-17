МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Из-за продолжительной остановки работы российских бирж брокеры активизировали внебиржевую торговлю акциями и другими ценными бумагами, пишет "Коммерсант". Регулятор оставит ключевую ставку без изменения

Участников рынка инвестиций и их клиентов в первую очередь интересуют подешевевшие "голубые фишки". Также спросом пользуются бумаги компаний-экспортеров.

Цены на торгах близки к показателям на дату закрытия торгов — 25 февраля этого года.

По мнению части брокеров, стоит верить в рост рынка, в том числе после выхода на биржи средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Другие участники рынка покупают бумаги для закрытия позиций клиентов.

Эксперты предупреждают: после открытия биржевых торгов цены бумаг "могут повести себя непредсказуемо".