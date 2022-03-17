МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Стоимость бензина марок Аи-92 и Аи-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) в четверг вновь заметно выросла, свидетельствуют данные торгов, тем самым цены пятый день отыгрывают предыдущее почти двухнедельное падение.

Цена бензина Аи-92 по территориальному индексу Европейской части России по итогам торгов четверга выросла на 4,86%, до 46 462 рублей за тонну. Бензин марки Аи-95 подорожал на 7,24% — до 50 756 рублей за тонну.

Дизельное топливо тоже дорожает, но менее заметными темпами. Так, стоимость летнего дизтоплива выросла на 3,37%, до 50 773 рублей за тонну, межсезонного — на 2,7%, до 50 869 рублей, а зимнего — на 1,95%, до 49 835 рублей за тонну.

Биржевые цены на топливо в России резко устремились вниз в последний день февраля. За несколько дней бензин на бирже подешевел почти на четверть, но 11 марта цены начали коррекцию вверх.

Как пояснял РИА Новости управляющий партнер топливного трейдера "Петролеум трейдинг" Максим Дьяченко, снижение было связано с ростом ставок по кредитам после повышения ключевой ставки ЦБ до 20%. Все компании использовали кредитные линии для работы на бирже. Также, по словам Дьяченко, из-за международных санкций у производителей есть сложности с экспортом, поэтому они старались продавать товар на бирже даже по "заниженным" ценам.