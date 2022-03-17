МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Рубль в четверг растет к доллару и евро шестой день подряд, следует из данных Московской биржи.

Спекулянты на форексе играют на повышение рубля, курс опускался ночью до 96 рублей за доллар. На Московской бирже он может выйти к уровню 100 рублей за доллар уже на этой неделе, отмечают эксперты.

Новости об успешном прохождении платежа по российскому суверенному долгу в инвалюте поддерживают позитивный фон для рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" на 13.56 мск снижался на 2,74 рубля — до 105,26 рубля, евро — на 2,59 рубля, до 115,11 рубля.

Доллар и евро в ходе торгов четверга максимально опускались уже до 103,6 рубля и до 108 рублей соответственно.

РУБЛЬ СХРАНЯЕТ ТЕНДЕНЦИЮ К РОСТУ

На российском валютном рынке шестую сессию подряд сохраняется повышательная тенденция. В четверг российский Минфин сообщил, что платежное поручение о выплатах купонного дохода на 117,2 миллиона долларов по двум выпускам российских еврооблигаций выполнено. Выплата проведена в валюте. Проблем с обслуживанием госдолга нет, заявило правительство РФ.

Кроме того, переговорный процесс между Россией и Украиной продолжается, что также позитивно для курса рубля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что переговоры России и Украины сегодня должны быть продолжены. Российская делегация готова к круглосуточным переговорам с украинской стороной, добавил он.

При этом вводимые Западом новые санкции практически не оказывают влияния на рубль. По сравнению с "замораживанием", а может быть, уже можно говорить и об отъеме значительной части российских валютных резервов, остальные меры имеют второстепенный характер, говорит Алексей Антонов из компании "Алор Брокер".

В итоге доллар днем опустился к рублю на 2,5%, евро – на 2,2%. Рублевая цена нефти колеблется около 10,8 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ МОЖЕТ ОТВОЕВАТЬ УРОВЕНЬ 100 РУБ/$

На укрепление рубля стали играть валютные спекулянты, отмечают трейдеры. Так, на рынке форекс в период, когда Московская биржа закрыта (с 19.00 мск до 10.00 мск следующего дня), в среду уже отмечались сделки по уровням ниже ключевых 100 рублей за доллар (курс доллара максимально падал до 96 рублей). То есть рубль там стоил дороже, чем на Московской бирже, хотя еще совсем недавно спрэд составлял 15-17% не в пользу Москвы, рассуждает Антонов.

"Не исключено, что в пятницу Банк России еще поддержит рубль повышением ставки на несколько процентных пунктов. Это повысит привлекательность рублевых депозитов и увеличит объем продажи валюты населением. В ближайшие дни, а может, даже до конца недели, можно ждать ухода доллара в район 100 рублей, где на какое-то время стоит ждать стабилизации курса", — предполагает эксперт.

Курс доллара продолжает снижаться, и достижение уровня в 100 рублей видится все более вероятным, соглашается Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Тем не менее, геополитическая ситуация остается неопределенной, и пока риски для рубля сохраняются", — предупреждает он.